محكمة مصرية تعاقب متهما بالسجن رغم وفاته قبل عامين!

الراحل أثناء تشييع جنازته قبل نحو عامين – الجزيرة

قالت مصادر من هيئة الدفاع عن معتقلي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة أصدرت حكما بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة محظورة على الدكتور طارق الغندور الذى توفى فى السجن فى نوفمبر عام 2014.

وتوفي الغندور داخل سجن شبين الكوم بسبب الإهمال الطبى أثناء قضائه فترة عقوبة بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام الى جماعة محظورة، وأضافت المصادر لـ "الجزيرة مباشر" أنه بالرغم من أن هيئة الدفاع قدمت شهادة وفاته للمحكمة إلا أنها أصدرت حكمها بسجنه عامين وغرامة 50 الف جنيه.

جدير بالذكر أن الغندور اعتقل قبل وفاته بتهمة التظاهر دون ترخيص وإتلاف الأملاك العامة ورفع شعار رابعة العدوية، ضمن قائمة طويلة من التهم.

والغندور أحد القيادات الإخوانية في المجال الأكاديمي والطبي، وكان من رموز المستشفى الميداني في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، وكذلك أحد الرموز الطبية في المستشفى الميداني باعتصام ميدان رابعة العدوية، الذي فضته السلطات المصرية بالقوة في 14 أغسطس/آب العام الماضي.