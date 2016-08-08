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قطر: سوق النفط في طريقها لاستعادة التوازن

8/8/2016

 

محمد بن صالح السادة – وزير الطاقة القطري

قال وزير الطاقة القطري والرئيس الحالي لأوبك محمد بن صالح السادة، اليوم (الاثنين) إن سوق النفط في طريقها نحو استعادة التوازن على الرغم من هبوط أسعار الخام في الآونة الأخيرة. مضيفا أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تجري مباحثات بشكل مستمر لتحقيق التوازن في السوق.

وقال السادة في بيان إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة والتقلبات السوقية الحالية أمر مؤقت.

وأضاف أن المنظمة تواصل مراقبة التطورات عن كثب وأنها تجري مشاورات مستمرة مع جميع الدول الأعضاء بشأن سبل المساعدة في إعادة الاستقرار والنظام إلى سوق النفط.

وذكر البيان أن اجتماعا غير رسمي للدول الأعضاء في أوبك من المقرر أن يعقد على هامش منتدي الطاقة الدولي في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 من سبتمبر/أيلول. 

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