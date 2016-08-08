طالب مسلم يقاضي مدرسة أمريكية بعد اعتقاله بسبب ساعة قبل عام

الطالب أحمد محمد أثار اعتقاله قبل عام ضجة كبيرة

رفعت أسرة تلميذ مسلم، اعتقل العام الماضي، بسبب إحضاره إلى مدرسته في دالاس ساعة مصنعة يدويا، دعوى قضائية على المدرسة والمدينة، التي كان يقيم فيها، اليوم (الاثنين) قائلة أنهما انتهكا الحقوق المدنية لابنها المراهق.

ورفع والد التلميذ أحمد محمد الدعوى في محكمة اتحادية نيابة عن ابنه وقال فيها إن المدرسة ومدينة إيفرينج ميزتا في المعاملة ضد ابنه بسبب دينه الذي يقول إنه كان عاملا وراء القبض عليه.

وكانت الأسرة قد طالبت في السابق بتعويض قدره 15 مليون دولار من مدينة إيفرينج والمدرسة.

وكان القبض على أحمد محمد العام الماضي عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما ومهووس بالألعاب الإلكترونية قد أثار انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمته شرطة إيفرينج بتصنيع قنبلة غير حقيقية.

وبعد أن عرضت صورة أحمد وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا عليه شعار إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا ظهر هاشتاج أنا "أساند أحمد" وحظي بإقبال في مختلف أرجاء العالم وأشاد مارك زوكيربرج مؤسس موقع فيسبوك بالمراهق وقال "امتلاك القدرة والطموح لإنتاج شيء لطيف يدعو للتصفيق وليس للاعتقال."

وبعد بضعة أشهر من الواقعة انتقل أحمد وأسرته إلى قطر بعد أن قبل التلميذ عرضا من المؤسسة القطرية للالتحاق بمشروعها لتشجيع صغار المخترعين.

وجاء إعلان السفر بعد ساعات من زيارة أحمد للبيت الأبيض لحضور أمسية عن الفضاء دعاه إليها الرئيس باراك أوباما.