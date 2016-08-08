شاهد: وقفة احتجاجية لدعم الرئيس التركي أمام البيت الأبيض

تجمع مئات المحتجين أمام البيت الأبيض للتعبير عن دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في الشهر الماضي ومطالبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بترحيل الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة التركية بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب.

وقال المحتجون الذين جاءوا من مناطق مثل نيويورك وبوسطن إنهم يدعمون الرئيس التركي الذي رأس تجمعا أمس تحت عنوان "تجمع الديمقراطية والشهداء" شارك فيه أكثر من مليون شخص في إسطنبول أمس الأحد.

وتعهد أردوغان بتخليص تركيا من الشبكة التي أسسها فتح الله غولن الذي له أتباع في قوات الأمن والقضاء والمؤسسات الحكومية ويتهمه أردوغان بترتيب محاولة الانقلاب والتآمر ضد الدولة.

وتعرض عشرات الآلاف للإيقاف عن العمل أو الاعتقال أو الاحتجاز لحين التحقيق في أعقاب محاولة الانقلاب ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة والقضاء وصحفيون وعاملون في المجال الطبي وموظفون، ما أثار المخاوف بين حلفاء تركيا الغربيين من أن أردوغان يستغل الأحداث لإحكام قبضته على السلطة.

وندد "غولن" الذي كان حليفا لأردوغان في السنوات الأولى بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحاكم السلطة في 2002 بالانقلاب ونفى الاتهامات الموجهة له.