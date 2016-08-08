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شاهد: ما الفرق بين تسوّق الفتيات والشباب؟

8/8/2016

قالت الدكتورة فاطمة الوحش، خبيرة تربوية، إن هوس التسوق مرتبط بعامل الفراغ الزمني والمكاني، حيث أن حجم الفراغ هو المحفز للخروج والتنوع في الأشياء والتسوق في الداخل والخارج.

وأضافت خلال استضافتها عبر الأقمار الصناعية من عمّان في نافذة ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن التسوق من المفترض أن يكون لأبعاد أساسية واحتياجات ضرورية وليس للكماليات.
 

ولفتت الخبيرة التربوية إلى أن التسوق ظاهرة مجتمعية في دول الخليج العربي، كما أن الخروج للتسوق قد يكون بهدف الترفيه.

وأشارت إلى أن المرأة تشتهر أكثر من الرجل في التسوق لأنها أكثر انتقائية لجودة الأشياء وبالتالي يقع عليها عبء كل شيء خاصة إذا كانت امرأة عاملة.

وأوضحت الخبيرة التربوية أنه يجب بِناء التسوق على الدخل العام للأسرة وهنا تصبح العلاقة بيت تسوق المرأة والرجل تكاملية وليست تفاضلية.

كما استعرضت الحلقة مقطعاً ساخراً بعنوان "البنات والتسوق" من قناة "خمسة مع هنا" على موقع يوتيوب، حيث أوضح الفيديو الفارق بين تسوق الشباب والفتيات بشكل ساخر وطريف.

وقدمت المصرية "هنا جمال"  نصائح عدة للحد من هوس التسوق عند الفتيات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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