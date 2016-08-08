شاهد: لهذا السبب إمبراطور اليابان في طريقه للتخلي عن العرش

أعرب إمبراطور اليابان أكيهيتو (82 عاماً) في رسالة تلفزيونية مسجلة إلى الشعب عن قلقه بشأن صعوبة قيامه بواجباته في المستقبل كرمز للدولة بسبب الضعف الجسدي الذي يعانيه.

ولم يتحدث الإمبراطور عن إمكانية التنازل عن المنصب أو عن النظام الامبراطوري، حيث يتطلب ذلك الأمر إجراءات قانونية وسياسية.

وكانت هناك توقعات بأن يتحدث الامبراطور عن كيفية أداء الواجبات المستقبلية باعتباره رمز البلاد، وإن كان من غير المرجح أن يشير الامبراطور بصورة مباشرة إلى التنازل عن العرش.

وبعد لحظات من بث الخطاب، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين انه يأخذ "على مجمل الجد" تصريحات الإمبراطور اكيهيتو، قائلاً إنه يأمل في الرد عليها.

وأوضح آبي "نأخذ على محمل الجد تصريحات جلالة الإمبراطور ويجب علينا التفكير به جدياً"، وذلك بعد أن قال اكيهيتو في خطاب نادر إنه قلق بشأن قدرته على مواصلة القيام بمهامه بسبب تقدمه في السن.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه) الشهر الماضي أن أكيهيتو يريد التخلي عن العرش خلال بضع سنوات في خطوة ستكون غير مسبوقة في اليابان الحديثة.

وأجريت لأكيهيتو جراحة في القلب كما عولج من سرطان البروستاتا، وكان الإمبراطور مقدساً فيما مضى ويوصف في الدستور بأنه رمز لـ"وحدة الشعب" لكنه لا يملك سلطة سياسية.

ولذلك فمن غير المحتمل أن يعلن أكيهيتو صراحة أنه يريد التقاعد وهو ما قد يُفسر على أنه تدخل في السياسة، وقلص أكيهيتو مهامه الرسمية في الآونة الأخيرة وأخذ مكانه ولي عهده الأمير ناروهيتو البالغ من العمر 56 عاماً.

واعتلى أكيهيتو العرش بعد وفاة والده هيروهيتو والذي خاضت باسمه اليابان الحرب، وسعى إلى تخفيف جراح هذه الحرب في آسيا وحاول تقريب العائلة الإمبراطورية من الشعب.

ويحظى الأمبراطور وزوجته الإمبراطورة ميشيكو باحترام كبير في اليابان حيث ابديا باستمرار تعاطفا مع ضحايا عدد من الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد.

وكشفت تسريبات نقلتها وسائل الإعلام أن الامبراطور الذي اعتلى العرش قبل 27 عاما باسم "انجاز السلام"، أعرب عن رغبته في إدخال تعديلات على النظام الإمبراطوري كي يصبح بمقدوره أن ينقل "في حياته" مسؤولياته الى ابنه البكر ولي العهد ناروهيتو.