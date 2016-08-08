شاهد: سيارة تطيح بشاب في الهواء ثم تعاود دهسه!

ألقت شرطة مدينة نورفولك البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاماً بعدما دهس شاباً مرتين في إحد مواقف السيارات، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

ووفقاً لكاميرات المراقبة التي وثقت الحادث، فإن الجاني كان يقود سيارة بيجو 307 زرقاء اللون حينما أطاح بالضحية 15 قدماً في الهواء، ثم استدار وعاد لدهسه مجدداً مما اعتبرته الشرطة محاولة قتل عمد.

وعلى الرغم من أن الضحية ويدعى ماثيو نولز أصيب بكسر في الحوض وإصابات خطيرة في ساقه إلا أنه استطاع إبعاد نفسه والزحف بعيداً عن الطريق حينما حاول السائق دهسه مرة أخرى.

وقال رئيس المباحث ستو آرمز إن الحادث مؤسف للغاية، وقد يكون له أثر على مستقبل الضحية، وقالت الشرطة إنه ربما يكون هناك 3 أشخاص بينهم أنثان كانا مع السائق في السيارة وقت وقوع الحادث.

وطالبت إدارة البحث الجنائي المواطنين بالإدلاء بأية معلومات حول الحادث، ويتلقى الشاب العلاج بمستشفى في مقاطعة نورويتش، أما الجاني فقد أفرج عنه بكفالة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.