شاهد: سرقة المارة والسياح في وضح النهار بالبرازيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر عمليات السرقة التي يتعرض لها المارة والسياح في البرازيل التي تستضيف الأولمبياد حاليا حيث صور هذا المقطع قبل عدة أشهر لكنه يوضح الطريقة التي ينتهجها اللصوص في السرقة.

ويظهر خلال مقطع الفيديو قيام العديد من الأطفال والشباب بسرقة الجماهير التي حضرت لمشاهدة البطولة بالإكراه في وضح النهار وأمام عيون المارة.

ونجح عدد من المارة في الهروب من اللصوص كما تمكن بعضهم من إلقاء القبض على سارقه، إلا أن العمليات في مجملها تظهر حالة كبيرة من القصور الأمني بالبلاد.