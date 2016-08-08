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شاهد: سرقة المارة والسياح في وضح النهار بالبرازيل

8/8/2016

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر عمليات السرقة التي يتعرض لها المارة والسياح في البرازيل التي تستضيف الأولمبياد حاليا حيث صور هذا المقطع قبل عدة أشهر لكنه يوضح الطريقة التي ينتهجها اللصوص في السرقة.

ويظهر خلال مقطع الفيديو قيام العديد من الأطفال والشباب بسرقة الجماهير التي حضرت لمشاهدة البطولة بالإكراه في وضح النهار وأمام عيون المارة.

ونجح عدد من المارة في الهروب من اللصوص كما تمكن بعضهم من إلقاء القبض على سارقه، إلا أن العمليات في مجملها تظهر حالة كبيرة من القصور الأمني بالبلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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