شاهد: دبّة تداعب صغيريها كالبشر بأحد شواطئ كاليفورنيا!

نشر موقع إيه بي سي نيوز "abc news" مقطعاً مصوراً مدهشاً لإحدى الدببة وهي تستمتع بالسباحة واللعب في المياه مع صغيريها وسط السياح المصطافين على شاطئ بحيرة تاهو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته الأمريكية نورما ألفاريز بصفحتها على يوتيوب، الدبة الأم وهي تداعب صغيريها وتلهو في مياه البحيرة التي تقع على الحدود مع ولاية نيفادا، ليحصد الفيديو قرابة 400 ألف مشاهدة خلال 3 أيام.

وأثارت الدبة وصغيراها إعجاب الحضور وتجمع حشد من المتفرجين والسياح لالتقاط الصور والمقاطع المصورة للعائلة الصغيرة، التي تصرفت كما البشر هرباً من حرارة الجو، والتي أسعدت جميع المتواجدين بالمكان بمشاهد استثنائية طبيعية رائعة.