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شاهد: حرس السواحل الإيطالي ينقذ قطا تعرض للغرق

8/8/2016

أنقذ أفراد من حرس السواحل الإيطالي في صقلية قطا صغيرا من الغرق، حيث تم عمل إنعاش قلبي رئوي له عن طريق الفم.

وقام الأطفال على جانب الميناء في مارسالا بتنبيه زورق دورية خفر السواحل بشأن القط الصغير يوم (الجمعة) حيث طفا كجثة هامدة على الماء.

أحد البحارة في القارب، الذي كان في طريق عودته من مهمة دورية، قفز في الماء ليسحب القط إلى بر الأمان.

وحالما وصل إلى متن القارب، بدأ زملاؤه المناورات المنقذة للحياة التي تدربوا على القيام بها، على الرغم من قيامهم بها عادة على البشر.

بعد بضع دقائق بدأ القط، الذي كان يبلغ من العمر ما لا يزيد عن شهر، في إظهار علامات الحياة، وسعل طاردا المياه وأطلق مواء ضعيفا.

تم نقل الحيوان الصغير إلى مكاتب حرس السواحل في الميناء وتجفيفه.

تم استدعاء طبيب بيطري وقال إن الهرير في صحة جيدة.

 

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