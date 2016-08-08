البث الحي
منوعات

شاهد: جزائريون يحيون ذكرى سيدي الهواري وسيدي الحسني في وهران

8/8/2016

تجمع المئات في مدينة وهران الساحلية في الجزائر للمشاركة في مهرجان لمدة يومين في ذكرى سيدي الهواري وسيدي الحسني (وهما رجلا دين مسلمان).

وحضر هذا المهرجان السنوي الذي أقيم يومي الجمعة والسبت  5 و 6  من أغسطس/آب الحالي، رجال ونساء وأطفال وضجت شوارع "وهران" بأصوات الفرق التقليدية ونساء يزغردن وإطلاق النار في الشوارع احتفالا بهذه المناسبة.

ويشمل الحدث أيضا زيارات للضريحين تكريما لرجلي الدين سيدي الهواري وسيدي الحسني.

ويجتذب مهرجان وهران السنوي الناس من جميع أنحاء البلاد وكذلك زوارا من أماكن أبعد.

وبعد أن يزور الناس ضريح سيدي الحسني يواصلون رحلتهم إلى ضريح سيدي الهواري.

ويعتبر سيدي الهواري وسيدي الحسني عالمين وشخصيتين ذواتي أهمية تاريخية كبيرة في وهران.

وبمناسبة الاحتفال يتم تغيير كسوة كلا الضريحين بقماش جديد.

وفي الوقت الذي يجري في تغيير الكسوة يقوم الزوار بتلاوة الآيات القرآنية وترديد الأدعية على روحي الرجلين.

ولا يعتبر هذا الحدث السنوي مجرد تكريم لرجلي دين محليين، لكنه أيضا فرصة للناس للتجمع والاحتفال وإقامة الولائم.

 

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)