شاهد: جزائريون يحيون ذكرى سيدي الهواري وسيدي الحسني في وهران

تجمع المئات في مدينة وهران الساحلية في الجزائر للمشاركة في مهرجان لمدة يومين في ذكرى سيدي الهواري وسيدي الحسني (وهما رجلا دين مسلمان).

وحضر هذا المهرجان السنوي الذي أقيم يومي الجمعة والسبت 5 و 6 من أغسطس/آب الحالي، رجال ونساء وأطفال وضجت شوارع "وهران" بأصوات الفرق التقليدية ونساء يزغردن وإطلاق النار في الشوارع احتفالا بهذه المناسبة.

ويشمل الحدث أيضا زيارات للضريحين تكريما لرجلي الدين سيدي الهواري وسيدي الحسني.

ويجتذب مهرجان وهران السنوي الناس من جميع أنحاء البلاد وكذلك زوارا من أماكن أبعد.

وبعد أن يزور الناس ضريح سيدي الحسني يواصلون رحلتهم إلى ضريح سيدي الهواري.

ويعتبر سيدي الهواري وسيدي الحسني عالمين وشخصيتين ذواتي أهمية تاريخية كبيرة في وهران.

وبمناسبة الاحتفال يتم تغيير كسوة كلا الضريحين بقماش جديد.

وفي الوقت الذي يجري في تغيير الكسوة يقوم الزوار بتلاوة الآيات القرآنية وترديد الأدعية على روحي الرجلين.

ولا يعتبر هذا الحدث السنوي مجرد تكريم لرجلي دين محليين، لكنه أيضا فرصة للناس للتجمع والاحتفال وإقامة الولائم.