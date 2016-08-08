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شاهد: تظاهرة بشيكاغو احتجاجا على قتل الشرطة مراهقا أسود

8/8/2016

نظم المئات مسيرة في شوارع "شيكاغو" أمس الأحد 7 من أغسطس/آب للاحتجاج على قتل الشرطة مراهقا أسود بالرصاص في المدينة في الشهر الماضي. وعرقلت المسيرة حركة المرور.

ونشرت السلطات يوم الجمعة (5 من أغسطس/آب) تسجيلات مصورة التقطت قبل لحظات من الواقعة وبعد إطلاق الشرطة النار على بول أونيل (18 عاما) يوم 28 من يونيو/ حزيران. ولم يتم العثور على أي أسلحة مع "أونيل" الذي قالت الشرطة إنه تم إطلاق النار عليه من الخلف.

وقال قائد شرطة "شيكاغو" إيدي جونسون يوم السبت "إن التسجيلات المصورة تؤكد أن ثلاثة من ضباط الشرطة ربما انتهكوا سياسات الإدارة".

وأضاف في مؤتمر صحفي أن سياسة الإدارة لا تقتضي إطلاق النار على سيارة متحركة عندما تكون السيارة هي الاستخدام المحتمل الوحيد للقوة من جانب مشتبه به وأن الشرطة تقوم بمراجعة التدريبات والتقنيات المستخدمة بعد حادث إطلاق النار.

وتسببت عدة حوادث قتل لمواطنين سود على أيدي الشرطة في عدة مدن أمريكية على مدار العامين الماضيين في تجدد الجدل بشأن التمييز العنصري في المحاسبة على الجرائم الجنائية في أمريكا وأدت لنشأة حركة "حياة السود مهمة".

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