شاهد: بريطانية تنافس نجوم كرة القدم بالكعب العالي!

حصدت البريطانية هاريت بافلو (25 عاماً) ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي حين تداول نشطاء مقطعاً مصوراً استعرضت فيه "بافلو" مهاراتها غير العادية في اللعب بكرة القدم وهي تنتعل حذاء بالكعب العالي!

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن بافلو من مدينة مارغيت بمقاطعة كينت البريطانية التي أشعلت مواقع التواصل بالإعجاب الشديد، هي أم لطفلة، وتتمتع بقدرات عالية ومهارات خاصة في اللعب بالكرة حتى إنها مثلت انجلترا وأرسنال عدة مرات على مستوى الشباب.

وبدأت بافلو التدريب على لعب كرة القدم في سن 12 عاماً، وبدأت اللعب لصالح أرسنال في سن الـ18 ثم توقفت لبعد المسافة بينها وبين لندن، وتحظى بافلو بمتابعة 27 ألف على موقع إنستغرام.

وتظهر بافلو في الفيديو وهي تمرر الكرة بمهارة وبمرونة عالية في عدة أوضاع مختلفة وهي تنتعل الكعب العالي، ما يزيد الأمر صعوبة، لكنها أدهشت الجميع بأدائها في لعب كرة القدم، لتحظى بآلاف الإعجابات والتعليقات.