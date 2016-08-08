البث الحي
منوعات

شاهد: بريطانية تنافس نجوم كرة القدم بالكعب العالي!

8/8/2016

حصدت البريطانية هاريت بافلو (25 عاماً) ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي حين تداول نشطاء مقطعاً مصوراً استعرضت فيه "بافلو" مهاراتها غير العادية في اللعب بكرة القدم وهي تنتعل حذاء بالكعب العالي!

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن بافلو من مدينة مارغيت بمقاطعة كينت البريطانية التي أشعلت مواقع التواصل بالإعجاب الشديد، هي أم لطفلة، وتتمتع بقدرات عالية ومهارات خاصة في اللعب بالكرة حتى إنها مثلت انجلترا وأرسنال عدة مرات على مستوى الشباب.

وبدأت بافلو التدريب على لعب كرة القدم في سن 12 عاماً، وبدأت اللعب لصالح أرسنال في سن الـ18 ثم توقفت لبعد المسافة بينها وبين لندن، وتحظى بافلو بمتابعة 27 ألف على موقع إنستغرام.

وتظهر بافلو في الفيديو وهي تمرر الكرة بمهارة وبمرونة عالية في عدة أوضاع مختلفة وهي تنتعل الكعب العالي، ما يزيد الأمر صعوبة، لكنها أدهشت الجميع بأدائها في لعب كرة القدم، لتحظى بآلاف الإعجابات والتعليقات.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)