البث الحي
منوعات

سرقة منزل أغنى ثالث شخص في هونغ كونغ

8/8/2016

اللصوص قاموا بسرعة أغراض ذهبية – أرشيفية

قالت الشرطة اليوم الاثنين إن لصوصا اقتحموا منزل أغني ثالث شخص في هونغ كونغ في وقت مبكر من اليوم، وقاموا بسرقة مصوغات ذهبية.

وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست بأن المنزل الذي يقع في خليج ذا ريبلس باي يخص قطب تجارة المجوهرات والعقارات تشين يو تونغ.

ويشار إلى أن هذا أحدث حادثة سرقة ضمن سلسلة من الحوادث التي استهدفت المناطق السكنية الراقية في هونغ كونغ هذا العام.

ويبلغ صافي ثروة تشينغ، الذي يمتلك أيضا سلسلة تشو تاي فوك، أحد أكبر متاجر المجوهرات في آسيا، نحو 16.5 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مجلة فوربس.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه مازال يتم تقييم قيمة الأغراض المسروقة.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)