سرقة منزل أغنى ثالث شخص في هونغ كونغ

اللصوص قاموا بسرعة أغراض ذهبية – أرشيفية

قالت الشرطة اليوم الاثنين إن لصوصا اقتحموا منزل أغني ثالث شخص في هونغ كونغ في وقت مبكر من اليوم، وقاموا بسرقة مصوغات ذهبية.

وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست بأن المنزل الذي يقع في خليج ذا ريبلس باي يخص قطب تجارة المجوهرات والعقارات تشين يو تونغ.

ويشار إلى أن هذا أحدث حادثة سرقة ضمن سلسلة من الحوادث التي استهدفت المناطق السكنية الراقية في هونغ كونغ هذا العام.

ويبلغ صافي ثروة تشينغ، الذي يمتلك أيضا سلسلة تشو تاي فوك، أحد أكبر متاجر المجوهرات في آسيا، نحو 16.5 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مجلة فوربس.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه مازال يتم تقييم قيمة الأغراض المسروقة.