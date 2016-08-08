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بعد سنتين من الاعتراف بلجنتها الأولمبية.. كوسوفو تحرز ذهبية

7/8/2016

مايليندا كيلمندي بطلة كوسوفو في الجودو

أهدت مايليندا كيلمندي بلادها كوسوفو أول ميدالية في سجل مشاركاتها الأولمبية بعد أن فازت اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لمسابقة الجودو لوزن 52 كيلوجراما للسيدات ضمن منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتغلبت "كيلمندي" (25عاما) في النهائي على الإيطالية "أوديتي جيوفريدا"  التي أحرزت الفضية ، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الروسية ناتاليا كوزيوتينا.

وتجدر الإشارة إلى أن كيلمندي ، بطلة العالم في عامي 2013 و2014 ، كانت حاملة علم كوسوفو خلال حفل افتتاح الأولمبياد مساء الجمعة.

ويعد الأولمبياد الحالي هو الأول لكوسوفو ، وذلك بعد ثمانية أعوام من استقلالها عن صربيا ، وبعد الاعتراف بلجنتها الأولمبية الوطنية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2014 .

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