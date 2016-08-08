أردوغان يهدد أوربا إن لم تسمح للأتراك بدخولها دون تأشيرة

الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصحيفة لوموند الفرنسية إن اتفاق المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوربي قد ينهار إذا لم يلتزم الاتحاد بالشق الخاص به في الاتفاق فيما يتعلق بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.

وقال أردوغان في تصريحات نشرتها الصحيفة اليوم الاثنين "الاتحاد الأوربي لا يتصرف بإخلاص مع تركيا" مشيرا إلى أن إلغاء تأشيرات دخول الأتراك كان من المفترض أن يبدأ في أول يونيو/ حزيران.

وأضاف "إذا لم تنفذ مطالبنا فإن إعادة (المهاجرين) لن تكون ممكنة."

ووافقت أنقرة في مارس آذار على وقف عبور المهاجرين إلى اليونان في مقابل إحياء مساعدات مالية ووعد بالسماح للأتراك بدخول دول كثيرة بالاتحاد الأوروبي دون تأشيرة وتسريع وتيرة محادثات انضمام تركيا للاتحاد.

لكن إعفاء الأتراك من التأشيرة تأخر بسبب قانون تركي لمكافحة الإرهاب ومخاوف في الغرب بشأن اتساع نطاق حملة تركية صارمة بعد محاولة الانقلاب.

وقال أردوغان منتقدا رد واشنطن والزعماء الأوربيين إن الغرب تخلى عن الشعب التركي.

وأضاف "تفاعل العالم بأكمله مع الهجوم على شارلي إبدو. شارك رئيس وزرائنا في مسيرة في شوارع باريس" في إشارة إلى هجوم شنه إسلاميون متشددون على مقر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة في يناير كانون الثاني 2015.

وتابع أردوغان "كنت أتمنى أن يتفاعل زعماء العالم الغربي (مع محاولة الانقلاب) بالمثل وألا يكتفوا بالقليل من العبارات المبتذلة."

وفي برلين قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا سوف تنهي مسعاها للانضمام إلى الاتحاد.

وقال أردوغان في تصريحات لقناة (أيه.ار.دي) الألمانية الشهر الماضي بعد محاولة الانقلاب إن الشعب التركي يرغب في إعادة عقوبة الإعدام وإن على من يحكمون البلاد أن ينصتوا إليه.