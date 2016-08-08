أردوغان: أرغب في بداية جديدة مع روسيا وفتح صفحة بيضاء

الرئيس التركي – رجب أردوغان

قال الرئيس التركي طيب أردوغان في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء نشرت اليوم (الاثنين) إنه يريد إعادة ضبط العلاقات مع روسيا على صفحة بيضاء واستئناف التعاون في مجموعة من المجالات.

وتحدث أردوغان عشية اجتماع مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في سان بطرسبرغ يهدف لإنهاء فترة من التوترات الشديدة بعدما أسقطت تركيا طائرة روسية مقاتلة قرب الحدود السورية.

وفرضت روسيا عقوبات تجارية على تركيا كما انخفض عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا بنسبة 87 في المئة في النصف الأول من 2016.

ومع توتر علاقات تركيا مع أوروبا والولايات المتحدة عقب الانقلاب الفاشل ربما يأمل أردوغان أن تمنح زيارته لروسيا الغرب فرصة للتفكير.

وفي المقابلة التي أجراها أردوغان مع تاس أشار الرئيس التركي مرارا إلى بوتين بوصفه "عزيزي" أو "المحترم" فلاديمير كما وصفه بالصديق.

وقال أردوغان "هذه الزيارة تبدو بالنسبة لي معلما مهما جديدا في العلاقات الثنائية، بداية جديدة من صفحة بيضاء".

وأضاف "سيتم فتح صفحة جديدة في العلاقات الروسية التركية، ستشمل هذه الصفحة الجديدة التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي".