قناة معارضة: إيران أعدمت عالمًا نوويًا

شهرام أميري

قالت قناة "من و تو" الناطقة باللغة الفارسية، ومقرها لندن، مساء أمس السبت، إن "السلطات الإيرانية قامت بإعدام عالم الفيزياء النووية، شهرام أميري، الموجود في سجونها منذ عام 2010 عقب عودته من الولايات المتحدة".

ونقلت القناة التلفزيونية، عن والدة أميري قولها إن "ابني قد أُعدم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول وقت تنفيذ الإعدام وملابساته.

وفُقد أميري خلال أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية عام 2009، ليتضح فيما بعد أنه توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اتهم جهاز استخباراتها لاحقا باختطافه، وهو ما نفته واشنطن وقالت إنه تقدم بطلب لجوء إليها.

وفي 2010، عاد أميري إلى إيران، وقال إنه هرب من وكالة الاستخبارات، واستقبل حينها استقبال الأبطال، لتقوم السلطات بعدها بفترة قصيرة بتوقيفه، وتحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وتهديد الأمن القومي.

ولم تعلق السلطات الإيرانية على ما نقلته القناة على لسان أسرة أميري حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

