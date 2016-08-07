قمة الصفقات تشعل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

ستتجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة المصرية غدا الاثنين صوب قمة الكرة المصرية التي ستجمع بين القطبين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر وذلك على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

ويدخل الزمالك – حامل اللقب وصاحب الـ23 لقبا طوال تاريخه – المباراة بحثا عن حصد الكأس الرابع على التوالي بجانب تعويض جماهيره وعشاقه فقدان بطولة الدوري الممتاز التي توج بها -الغريم التقليدي- الأهلي.

في الوقت نفسه يتطلع الأهلي للتتويج بالكأس رقم 34 في تاريخه بجانب الجمع بين الثنائية المحلية هذا الموسم يعد أقل تعويض لجماهيره عن فقدان البطولتين بالموسم المنصرم.

يذكر أن الأهلي والزمالك تقاسما بطولة الكأس مرتين موسم 1943/1942 وموسم .1958/1957.

وبلغ الزمالك النهائي بعد الإطاحة بالإسماعيلي برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي في حين أطاح الأهلي بإنبي بهدفين مقابل هدف في الدور نفسه.

ويتسلح كلا الفريقين بالصفقات الجديدة التي أبرمت خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة ففي الأهلي يظهر التونسي علي معلول والمهاجم مروان محسن والحارس محمد الشناوي، وفي الزمالك يظهر محمد ناصف وعلي فتحي وأحمد جعفر.

وأعلن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك عن قائمة تضم 21 لاعبا للمباراة وهم: في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وعمر صلاح وفي خط الدفاع: علي فتحي، ومحمد ناصف، وعلي جبر، وأحمد دويدار، وإسلام جمال، وشوقي السعيد، وأسامة إبراهيم، ورمزي خالد، وحسني فتحي، وفي خط الوسط: أحمد توفيق، وطارق حامد، وإبراهيم صلاح، ومعروف يوسف، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى فتحي، وأيمن حفني وفي خط الهجوم: باسم مرسي وايمانويل مايوكا وأحمد جعفر.

ويغيب عن الزمالك كل من: النيجيري ستانلي أوهايتشو للإيقاف ومحمود جنش ومحمد إبراهيم ومحمود دونجا للإصابة، ومحمد مسعد ومحمد مجدي ومحمود حمدي لعدم الجاهزية الفنية.

وعلى جانب آخر، حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي على مشاهدة تسجيلات لمباراة الزمالك والإسماعيلي لتحديد نقاط القوة والضعف واستغلال ذلك في تحقيق الفوز.

وبات الثنائي الهجومي للأهلي وليد سليمان ومؤمن زكريا جاهزين للمشاركة في القمة بعد شفاؤهما من الإصابات ومشاركتهما في تدريبات الفريق.

ويواصل أحمد حجازي الغياب عن صفوف الأهلي خلال مباراة القمة للإصابة ليحتفظ المدافع الشاب العائد بقوة سعد سمير في مركزه بالتشكيلة الأساسية للمباراة.

ويعتمد يول على عدة مفاتيح لعب لتحقيق الفوز تبدأ من حسام غالي في منتصف الملعب وصولا لمؤمن زكريا وعبد الله السعيد ووليد سليمان وكريم نيدفيد في الثلث الهجومي ومعهم الخطير علي معلول الوافد الجديد بجانب مروان محسن او عمرو جمال كرأس حربة.

يذكر أن كلا المدربين حرصا على تخصيص فقرة من التمرين للتدريب على ركلات الجزاء تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل ويحرس عرين الزمالك الحارس الدولي أحمد الشناوي فيما يحرس عرين الأهلي العائد بقوة أحمد عادل عبد المنعم.

وتدير المباراة صافرة مجرية وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري يقودها ساندور أندو حكما للساحة ويعاونه بيتر بيرتيان كمساعد أول ودولت فارجا كمساعد ثان.

