شاهد: مهندسون عسكريون يتنافسون في مسابقة لعبور الأنهار

شارك مهندسون عسكريون من روسيا والصين وصربيا أمس السبت (6 من أغسطس/آب) في المرحلة النهائية من مسابقة أوبن ووتر (المياه المفتوحة) العسكرية في نهر أوكا.

وأقيمت المسابقة خلال الفترة ما بين الأول والسادس من أغسطس/آب في بلدة موروم على بعد 300 كيلومتر تقريبا من موسكو وتشمل عبورا تكتيكيا للنهر ونشر معديات عائمة.

جاء الفريق الروسي في المركز الأول حيث استغرق 44 دقيقة لنشر المعديات وعبور النهار بقوارب الاستكشاف والمعدات العسكرية والدبابات.

كما شاركت طائرات الهليكوبتر العسكرية في التدريبات أيضا.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن الفريق الصيني حصل على المركز الثاني حيث أنهى العبور بعد ست دقائق أخرى، واحتاج الفريق الصربي لساعة وثلاث دقائق للعبور.

تقام مسابقة أوبن ووتر ضمن التدريبات العسكرية العالمية للعام 2016 وبدأت التدريبات يوم 30 من يوليو/تموز في روسيا وقازاخستان.