شاهد: معارك واشتباكات فك الحصار عن حلب

أعلن جيش الفتح وفصائل من المعارضة المسلحة فك الحصار الذي كانت تفرضه قوات النظام على الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حلب.

وقال مصدر في جبهة فتح الشام للجزيرة، إن جيش الفتح وفصائل المعارضة المسلحة تمكنا خلال فك الحصار على حلب من السيطرة على أكثر من عشرين موقعا لقوات النظام، وإن مراحل فك الحصار عن أحياء حلب انتهت وبدأت الآن مرحلة السيطرة على المدينة بالكامل.

وأضاف المصدر أن قوات النظام انسحبت بالكامل من معركة السيطرة على كلية المدفعية وحل مكانها مسلحو حزب الله، وقياديون في الحرس الثوري الإيراني.

وأشار المصدر إلى أن خسائر حزب الله والإيرانيين هي الأكبر خلال الحرب في سوريا، حيث خسر الحزب أكثر من عشرين مسلحا بينهم قيادي كبير إضافة إلى ضباط إيرانيين.

وقال المصدر إن خبراء روسا شاركوا في المعارك وإن الطائرات الروسية والسورية شنت مئات الغارات الجوية على مواقع جيش الفتح والمعارضة المسلحة.

وأضاف المصدر أن المعارضة حصلت على كميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة غضافة لمستودعات كاملة للذخيرة خلال معارك حلب.