شاهد: مظاهرة في غزة لدعم مسؤول منظمة مسيحية معتقل في إسرائيل

نظم عشرات الفلسطينيين احتجاجا اليوم الأحد أمام مكاتب منظمة "وورلد فيجن" الخيرية في غزة للتعبير عن دعمهم للمدير المحلي للمنظمة محمد الحلبي الذي اعتقلته إسرائيل في يوني/ حزيران الماضي بعد اتهامه بتمويل حركة حماس.

وقالت إسرائيل إنها اتهمت ممثل جماعة الإغاثة المسيحية وورلد فيجن في غزة بتوجيه ملايين الدولارات من أموال المساعدات إلى "حماس" وهي اتهامات نفتها الحركة وعبرت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عن تشككها في الأمر.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أقارب وزملاء الحلبي وهتفوا بشعارات ورفعوا صوره.

واعتقلت إسرائيل محمد الحلبي يوم 15 من يونيو/حزيران أثناء عبور الحدود إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس التي تدرجها إسرائيل والولايات المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن الحلبي الذي يدير عمليات المنظمة في غزة منذ 2010 كان خاضعا للمراقبة وإنه اعترف باختلاس نحو 2.7 مليون دولار سنويا وتحويلها إلى حماس.

وعبرت وورلد فيجن عن صدمتها بسبب هذه الاتهامات ونفى متحدث باسم حماس أي صلة للحركة بالحلبي.

وقال مسؤول الأمن الإسرائيلي إن بعض الأموال التي يواجه الحلبي اتهامات بأخذها استخدمت لشراء أسلحة للمسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية وإن قاعدة عسكرية لحماس بُنيت بمبلغ 80 ألف دولار من هذه الأموال.