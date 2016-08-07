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شاهد: شاب سوري يعتذر لمنظمات البيئة عن حرق الإطارات في حلب

7/8/2016

قدم شاب سوري من سكان حلب الاعتذار للمنظمات الدولية المعنية بالبيئة عن حرق الإطارات، قائلا "هذا الشيء أكيد سيؤثر على البيئة، وثقب الأوزون، ولكن نحن نحرق هذه الإطارات في مدينة حلب، حتى تمنع آلية الإجرام الروسي والأسدي، ونغطي على الطيران بحرق هذه الإطارات".

وأضاف الشاب السوري أن سكان حلب اضطروا إلى حلق الدواليب والإطارات لأنه النظام الدولي لم يفرض حظرا جويا على النظام السوري.

وانتقد الشاب تخاذل النظام الدولي عن دعم الشعب السوري في مواجهة آلة القمع من قبل نظام بشار الأسد والطيران الروسي.

ويشار إلى أن أطفال مدينة حلب ابتكروا طريقة للتخفيف من كثافة الغارات التي تشنها الطائرات الروسية والسورية على أحيائهم، تتمثل في إشعال إطارات السيارات التالفة لحجب الرؤية عن الطائرات.

وتضم الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة من مدينة حلب قرابة أربعمئة ألف مدني، منهم مئة ألف من الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر
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