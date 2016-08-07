شاهد: "سان جيرمان" يسحق ليون ويتوج بطلا للسوبر الفرنسي

توّج فريق "باريس سان جيرمان"، أمس السبت، بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، وفي تاريخه.

وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره "ليون" بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "هيبو أرينا" بالنمسا.

ودخل سان جيرمان اللقاء مهاجما منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرجنتيني "خافيير باستوري".

وتوالى ضغط فريق العاصمة، وتمكن البرازيلي "لوكاس مورا" من إضافة الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 20.

ومع حلول الدقيقة 34 أضاف "حاتم بن عرفة" الفرنسي الجنسية ذو الأصول التونسية الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم "سان جيرمان" بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو سان جيرمان من هجماتهم على أمل تسجيل المزيد من الأهداف إلى أن جاءت الدقيقة 54 ونجح "لايفن كورزاوا" من تسجيل الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 84 نجح "كورينتين توليسو" في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لفريق ليون لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف.

وبذلك، حقق الإسباني "اوناي إيمري" المدير الفني الجديد لسان جيرمان أول ألقابه مع فريق العاصمة.

وخاض ليون مباراة كأس السوبر الفرنسي باعتباره وصيفا لسان جيرمان بطل الدوري في موسمه الماضي، حيث أن سان جيرمان توّج الموسم الماضي بألقاب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة المحلية.

ويعتبر فريق ليون هو أكثر الفرق الفرنسية تتويجا بلقب كأس السوبر الفرنسي بإجمالي 7 ألقاب.