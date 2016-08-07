البث الحي
منوعات

شاهد: روبوت يرسم "الوشوم" على جسم الإنسان

7/8/2016

كشف فريق من المهندسين الفرنسيين عن أول روبوت قادر على رسم على جلد الإنسان، "لإثبات أن هذه الآلات يمكن الاعتماد عليها في المهام الحساسة".

حيث طرح المشروع المصممان الفرنسيان "بيار مهدى" و "يوهان دا سيلفيريا" من خلال ورش عمل Autodesk Pier 9 في خليج سان فرانسيسكو، وفقا لما ذكره موقع "theverge"الأمريكي.

وتعتبر هذه ليست التجربة الأولى إذ قدم الفريق الفرنسي طابعة ثلاثية الأبعاد في العام 2014 قادرة على وشم جلد الإنسان.

ويوضح ديفيد توماسون المهندس بمختبر الأبحاث التطبيقية فى أوتوديسك "أردنا فقط أن نرى مدى تفاعل ذراع الروبوت الكبير مع المهام الحساسة المتعلقة بالإنسان".

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

مليشيات مدعومة إماراتيا في اليمن تعتدي على طفل رفع العلم بلاده (فيديو)

عناصر تابعة للانتقالي تعتدي على طفل رفع العلم اليمني (مواقع التواصل)