شاهد: روبوت يرسم "الوشوم" على جسم الإنسان

كشف فريق من المهندسين الفرنسيين عن أول روبوت قادر على رسم على جلد الإنسان، "لإثبات أن هذه الآلات يمكن الاعتماد عليها في المهام الحساسة".

حيث طرح المشروع المصممان الفرنسيان "بيار مهدى" و "يوهان دا سيلفيريا" من خلال ورش عمل Autodesk Pier 9 في خليج سان فرانسيسكو، وفقا لما ذكره موقع "theverge"الأمريكي.

وتعتبر هذه ليست التجربة الأولى إذ قدم الفريق الفرنسي طابعة ثلاثية الأبعاد في العام 2014 قادرة على وشم جلد الإنسان.

ويوضح ديفيد توماسون المهندس بمختبر الأبحاث التطبيقية فى أوتوديسك "أردنا فقط أن نرى مدى تفاعل ذراع الروبوت الكبير مع المهام الحساسة المتعلقة بالإنسان".