شاهد: تقدم كبير للمعارضة السورية في حلب بعد كسر الحصار

تمكنت قوات المعارضة السورية من كسر الحصار الذي فرضه جيش الأسد والميليشيات الإيرانية على أحياء المعارضة بمدينة حلب شمالي البلاد، في تقدم عسكري كبير أدى إلى حملة جوية مكثفة اليوم الأحد، حسبما ذكر معارضون وسكان ووسائل إعلام موالية للنظام.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جماعة "نور الدين زنكي" وهم يجوبون منطقة الراموسة السبت، حيث تم كسر الحصار عقب اشتباكات.

والشهر الماضي، استولت الحكومة السورية على طريق الكاستيلو، الطريق الوحيد المؤدي إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في حلب، ما دفع المعارضة إلى شن هجوم مضاد من جنوب المدينة لكسر الحصار.

وقالت الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص حوصروا، ما جعل حلب واحدة من أكبر المناطق المحاصرة في سوريا.