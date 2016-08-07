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شاهد: إبراهيموفيتش يهدي مورينيو لقبه الأول مع مان يونايتد

7/8/2016

أحرز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفا بضربة رأس قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد للفوز 2-1 على ليستر سيتي بطل الدوري وإحراز لقب درع المجتمع لكرة القدم في افتتاح الموسم الإنجليزي اليوم الأحد.

ومنح إبراهيموفيتش الانتصار لمدربه جوزيه مورينيو في مباراته الرسمية الأولى بالموسم بعدما ارتقى أعلى من ويس مورغان قائد ليستر وقابل كرة عرضية من أنطونيو فالنسيا ووضعها برأسه في الدقيقة 83 ليحرز يونايتد لقبه 21 في المسابقة وهو رقم قياسي.

وكان جيسي لينغارد تقدم بهدف ليونايتد بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 32 بينما أدرك جيمي فاردي التعادل بعدما انفرد بالمرمى بسبب تمريرة خاطئة من مروان فيلايني في الدقيقة 52.

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