زعيم نمساوي متطرف يشبه انقلاب تركيا بحريق الرايخستاج

استمرار اعتقال المتورطين في الانقلاب الفاشل بتركيا

قال زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا إن محاولة الانقلاب في تركيا وما أعقبها من عملية تطهير قادها الرئيس رجب طيب إردوغان لمؤسسات الدولة تعيد إلى الأذهان حريق الرايخستاج في ألمانيا النازية واستغلال هتلر لها لتعزيز سلطاته.

وصّور النازيون الحريق في مبنى البرلمان الألماني عام 1933 بأنه مخطط شيوعي ضد الحكومة، واستغلوا الحدث لتبرير التضييق على الحريات المدنية وتعزيز قبضة أدولف هتلر على السلطة في ألمانيا.

وقال زعيم حزب الحرية النمساوي هاينز كريستيان شتراخه إنه يرى أوجه تشابه بين ما حدث في ألمانيا واستغلال أردوغان لانقلاب 15 يوليو/ تموز في شن حملة على معارضيه في الجيش والحكومة والمؤسسات الأكاديمية والإعلام.

وقال شتراخه لصحيفة دي بريسه في مقابلة نشرت أمس السبت "أخذ المرء انطباعا بأنه انقلاب موجه يهدف في النهاية إلى تحويل فكرة الديكتاتورية الرئاسية لأردوغان إلى أمر ممكن".

وتابع قوله "سبق وشاهدنا هذه الآليات في مناطق أخرى مثل حريق الرايخستاج والذي جرى بعده إطباق تام على السلطة"، وأضاف "والآن أيضا لدى المرء انطباع بأنه كان هناك توجيه بشكل ما".

ووصف وزير خارجية تركيا النمسا بأنها "عاصمة العنصرية المتطرفة" الجمعة الماضية بعد أن اقترح المستشار النمساوي كريستيان كيرن بأن يناقش زعماء الاتحاد الأوربي فكرة إنهاء محادثات تركيا للانضمام إلى الاتحاد متعللا بأن لديها أوجه قصور ديمقراطي واقتصادي.

ورفضت ألمانيا اقتراح كيرن بشأن تركيا؛ لكن المستشارة أنجيلا ميركل وساسة آخرين عبروا عن قلقهم من نطاق وسرعة عمليات التطهير الجماعية في تركيا.

ويتهم أردوغان والعديد من الأتراك الغرب بالتركيز بشكل مكثف على حقوق مدبري الانقلاب ومن يشتبه في أنهم ساندوهم أكثر من اهتمامهم بمحاولة الانقلاب ذاتها التي قتل فيها أكثر من 230 شخصا مع قصف جنود لمبنى البرلمان والفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس أردوغان، وسيطرتهم على جسور بالدبابات وطائرات الهليكوبتر وقتها.

وتلقي السلطات التركية بمسؤولية الانقلاب على رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وأتباعه في تركيا. وطلبت أنقرة من الولايات المتحدة تسليم غولن الذي يعيش فيها في منفى اختياري منذ عام 1999. وأدان غولن محاولة الانقلاب وينفي أي دور له فيها.

