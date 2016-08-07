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زعيم المعارضة في تركيا: الانقلاب فتح بابا جديدا للحلول الوسط

7/8/2016

  كمال كليجدار أوغلو – زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا،  كمال كليجدار أوغلو اليوم (الأحد) إن المحاولة الانقلابية الفاشلة فتحت "بابا جديدا للحلول الوسط" السياسية.

وأضاف، أمام حشد تجاوز عدده مليون شخص، كثير منهم من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن السياسة ينبغي أن تظل بعيدة عن المساجد والمحاكم والثكنات.

وتابع، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد "هناك تركيا جديدة بعد 15 من يوليو/تموز".

واجتمع الحشد في مدينة إسطنبول استجابة لدعوة أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان للتنديد بمحاولة الانقلاب واستعراض القوة في مواجهة انتقادات غربية لعمليات تطهير واعتقالات واسعة النطاق.

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