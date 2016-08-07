بالصور: أسر الشهداء والمصابين في تجمع الديمقراطية والشهداء

توجّه أسر وأقارب شهداء ومصابي محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إلى ميدان "يني قابي" بمدينة إسطنبول، للمشاركة في تجمع "الديمقراطية والشهداء"، الذي يحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقادة أبرز الأحزاب السياسية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأتراك والأجانب وحشود كبيرة من المواطنين.

حيث تجمعوا قبيل التوجه إلى الميدان المذكور، في المركز الثقافي الدولي بمنطقة "فسهانة" بإسطنبول، وذلك بتنسيق من رئاسة الجمهورية التركية ورئاسة فرع حزب العدالة والتنمية وبلدية أيوب بإسطنبول.

وقبيل انطلاقهم إلى الميدان، أقام كل من رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول "سليم تيمورجي" ورئيس بلدية أيوب "رمزي أيدن" مأدبة غداء على شرفهم.

وأكد تيمورجي أنّ صمود الشعب التركي في وجه الانقلابيين مساء 15 من يوليو/تموز الماضي، أظهر للجميع بأنه "لا توجد قوة قادرة على الوقوف في وجه إرادة الشعب".

وعقب الانتهاء من مأدبة الغداء تمّ نقل أسر وأقرباء الشهداء والمصابين إلى ميدان "يني قابي" عبر ناقلتين بحريتين.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 من يوليو/تموز الماضي) محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن الإرهابية" حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب) والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.