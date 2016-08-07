الرباط تدافع عن ملاكمها المتهم بـ"التحرش" في الأولمبياد

الملاكم المغربي – حسن سعادة

دافعت الرباط عن ملاكمها، حسان سعادة، الذي أوقفته السلطات البرازيلية، أول أمس الجمعة؛ بدعوى "تحرشه جنسياً" بعاملتين في القرية الأولمبية المخصصة لاستضافة اللاعبين المشاركين أولمبياد ريو دي جانيرو.

وقال "الاتحاد المغربي للملاكمة" اليوم الأحد، إن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" موضحا أن "ملاكمين كانا قرب غرفة (حسن سعادة) ولم يسمعا أي صراخ ولا نقاش مع العاملتين، خصوصا أن الغرفة كانت مفتوحة" من دون مزيد من التفاصيل.

وأوقفت السلطات البرازيلية "سعادة" (22 عاماً) الجمعة؛ بدعوى "تحرشه جنسياً بعاملتين" في القرية الأولمبية عشية مباراته الأولى في الأولمبياد.

وذكرت صحف برازيلية أن الملاكم، الذي قدم البرازيل ضمن وفد المغرب المشارك في الأولمبياد، أقدم الأربعاء الماضي على "التحرش جنسياً" بعاملتين في القرية الأولمبية.

وأشارت إلى أن الشرطة أوقفت "سعادة" بناءً على شكوى من العاملتين، مبينةً أنه سيبقى قيد التوقيف لمدة 15 يوماً، وذلك حتى انتهاء التحقيق معه.

ولفتت الصحف، آنذاك، إلى أن الملاكم المغربي يمتلك حق النقض على قرار التوقيف؛ لكونه أجنبياً، وفقاً للقوانين في البرازيل.