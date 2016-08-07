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إيكونوميست: من الدعاية إلى الإنذار بدمار مصر على يد السيسي!

7/8/2016

الإيكونوميست من الدعاية إلى الإنذار بتدمير مصر على يد السيسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي غلافين لمجلة الإيكونوميست، الغلاف الأول يعود لشهر أغسطس 2015، وقد حمل صورة لقناة السويس الجديدة وصورة للمتحف المصري الكبير للآثار وعلم مصر، جنبا إلى صورة شخصية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومكتوب بجوارها "هدية مصر إلى العالم".

ويذكر أن هذا الغلاف كان عبارة عن إعلان مدفوع الأجر من قبل الدولة المصرية، وصدر منه نسخا محدودة، وتكلف 200 ألف دولار تقريبا.

أما الغلاف الثاني فهو للعدد الصادر منذ أيام في 6 أغسطس/ آب الحالي، وحمل عنوان "تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة" إلى جوار صورة جنرال يركب جمل ويراقب الانهيار الاقتصادي وقت الغروب عند سفح الأهرامات.

وقالت المجلة العريقة إن نظام السيسي يقلل الخيارات أمام الشباب بين الفقر أو الهجرة، أو "الجهاد" من وجهة نظر أقلية منهم، ويخلق هذا ظروفا لانفجار قادم.

وأشارت إلى أن البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40 %، في حين أنه أسهل على دولة السيسي أن تودع الشباب في زنزانة على أن توفر لهم فرصة عمل.

وأكدت المجلة أن النقطة التي يمكن أن تبدأ منها مصر، هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر
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