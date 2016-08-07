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أردوغان ينتقد ألمانيا لمنعه من التواصل مع مؤيديه عبر الفيديو

7/8/2016

أردوغان خلال القاء كلمته أمام تجمع " الديمقراطية والشهداء"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا اليوم الأحد بسبب منعه من التواصل عبر رابط فيديو مع مؤيدين له كانوا في مسيرة هناك وقال إن المسيرات المساندة للديمقراطية ستستمر في تركيا حتى الأربعاء المقبل.

وخرجت المسيرات في أعقاب محاولة انقلابية فاشلة ضد حكومة أردوغان الشهر الماضي.

وكانت السلطات الألمانية منعت أردوغان الأحد الماضي من إلقاء خطاب له أمام تجمع مؤيد للديمقراطية في كولونيا ما دفع أنقرة لاستدعاء القائم بأعمال السفير الألماني.

وقال أردوغان أمام حشد تجاوز عدده المليون شخص في اسطنبول إن ألمانيا سمحت لمتشددين أكراد بالبث عبر دائرة تلفزيونية.

وأضاف، "أين الديمقراطية؟"، وتابع "دعهم يغذون الإرهاب وسينقلب عليهم".

وكان أردوغان يريد أن يلقي كلمة عبر دائرة تلفزيونية على آلاف من أنصاره الذين تجمعوا في كولونيا للاحتجاج على محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 من يوليو/تموز وأسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

وقضت أعلى محكمة في ألمانيا بمنع الكلمة في ظل مخاوف من أن تمتد التوترات السياسية في تركيا إلى ألمانيا. وسبق أن وقعت أعمال عنف بين قوميين أتراك وأكراد في ألمانيا التي تستضيف أكبر جالية تركية في أوربا.

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