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أردوغان: إذا أراد الشعب عقوبة الإعدام فعلى الأحزاب الانصياع

7/8/2016

الرئيس التركي خلال كلمة له أمام تجمع " الديمقراطية والشهداء "

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.

وأضاف خلال كلمة له أمام مناصرين كانوا يهتفون "إعدام"، في تجمع" الديمقراطية والشهداء" اليوم الأحد: "إذا أراد الشعب عقوبة الإعدام فعلى الأحزاب أن تنصاع لإرادته".

وتابع "على ما يبدو، ليس هناك عقوبة إعدام في أوربا، لكنهم يطبقونها في الولايات المتحدة واليابان والصين. غالبية الدول تطبقها".

وقاطع الحشد بهتافات "اعدام"  كلمة رئيس أركان الجيش الجنرال خلوصي أكار الذي احتجزه الانقلابين لوقت قصير، خلال القاء خطابه.

وغداة محاولة الانقلاب التي أعقبتها حملة تطهير واسعة النطاق، تطرق أردوغان إلى إمكان إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت العام 2004 في إطار ترشح أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

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