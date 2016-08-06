مصر.. مقتل 3 في انفجار عبوة ناسفة في سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها عناصر تنظيم ولاية سيناء.

وأضافت المصادر أن العبوة كانت موضوعة داخل صندوق قمامة بالقرب من نادي ضباط الشرطة في المدينة وجميع الضحايا مدنيون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن عادة ما تعلن جماعة ولاية سيناء مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع في شمال سيناء ومناطق أخرى في مصر.

وقع الانفجار بعد يوم من إعلان الجيش أنه قتل شخصا يدعى أبو دعاء الأنصاري وصفه بأنه زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس وهو الاسم السابق لتنظيم ولاية سيناء الذي اتخذ هذا الاسم بعد مبايعته لتنظيم الدولة عام 2014.

ولم تؤكد الجماعة أو تنفي صحة ما أعلنه الجيش.

والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش مستمرة في سيناء على مدار ثلاث سنوات دون تراجع ملحوظ للعناصر المسلحة، كما يتهم نشطاء قوات الجيش بارتكاب أعمال قتل عشوائي بحق المدنيين وتدمير للمنازل والمدارس ما يعضض من عداء أهالي سيناء لقوات الجيش والشرطة.

ووعد السيسي المصريين في خطابا ألقاه نهاية يوليو عام 2013 بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن في فترة وجيزة، لكن المتابع للشأن المصري يجد أن هذه العمليات لم تهدأ بل ازدادت ضراوة.

وأصدر تنظيم ولاية سيناء قبل أيام فيلم يوثق عملياته ضد عناصر الجيش والشرطة، حيث أظهر الفيلم وجود خلل أمني واضح وعدم وجود حماية للجنود المشاركين في العمليات العسكرية في سيناء ما يجعلهم يقعون فريسة سهلة للمسلحين.