مدير سابق للسي آي إيه: "ترامب" عميل لـ"بوتين" دون أن يعلم

دونالد ترامب (أرشيف)

اتهم مدير سابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي اي)، أمس الجمعة، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، بأنه "عميل للاتحاد الروسي دون إدراك (دون أن يعلم)"، وأنه "خطر" على الأمن الوطني لبلاده.

جاء ذلك في مقال نشره ضابط المخابرات السابق، مايكل موريل، في صحيفة نيويورك تايمز، معلناً دعمه لمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، وقال فيه "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل ضابطاً للمخابرات، وتلقى تدريباً حول كيفية معرفة مواطن الضعف في الأفراد واستغلالها لاستخدامهم".

وتابع في مقاله "وهذا بالضبط ما فعله في بدايات الانتخابات الأولية، حيث لعب السيد بوتين مع مواطن الضعف عند السيد ترامب عن طريق مدحه، والذي استجاب بالطريقة التي توقعها السيد بوتين".

وحذّر ضابط المخابرات السابق من علاقة المرشح الجمهوري بالرئيس الروسي، قائلاً "في عالم المخابرات، نقول بأن بوتين قد قام بتجنيد ترامب كعميل للاتحاد الروسي، دون إدراك (ترامب بذلك)". وعمل "موريل" عقب تقاعده من "سي آي اي" كمحلل إخباري لشبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية، إلا أنه استقال من عمله هذا قبيل إعلان دعمه لوزيرة خارجية واشنطن، عضو مجلس الشيوخ السابقة، كلينتون، اليوم، عبر مقاله الذي نشره في نيويورك تايمز.

ونشر ضابط المخابرات السابق بعد 33 عاماً من مغادرته العمل في وكالة المخابرات، كتاباً بعنوان "الحرب الكبرى في زمننا: حرب وكالة المخابرات المركزية ضد الإرهاب من (تنظيم) القاعدة إلى (تنظيم) داعش"، والذي لاقى أصداء واسعة في المجتمع الإعلامي والاستخباري.

وأوضح "موريل" أن ما إعلان تأييده لكلينتون راجع لسببين، الأول أن كلينتون تمتلك درجة عالية من الكفاءة لتصبح قائداً عاماً للقوات المسلحة، وأعتقد أنها ستؤدي أهم واجبات الرئيس، وهي المحافظة على سلامة أمتنا".

وأضاف أن السبب الثاني هو أن "دونالد ترامب غير كفء لهذا المنصب، ويمكن أن يشكل تهديداً لأمننا القومي".