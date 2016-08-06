مبروك_فك_حصار_حلب .. يجتاح مواقع التواصل

أحد أفراد المعارضة بحلب

دشن نشطاء هاشتاج #مبروك_فك_حصار_حلب بعد دقائق من إعلان المعارضة المسلحة في المدينة السورية فك الحصار عن الأحياء التابعة لها بعد معارك مع قوات النظام.

وكانت جبهة فتح الشام أعلنت فك الحصار عن الأحياء المحاصرة في حلب وإعادة خطوط الإمداد لمئات الآلاف من المدنيين.

وقالت الجبهة الإسلامية عبر حسابها على تويتر إنها سيطرت على حي الراموسة بالكامل، وقالت جبهة فتح الشام عبر حسابها أيضا إن المقاتلين القادمين من الجنوب التقوا المقاتلين المهاجمين من داخل المدينة.

وعبر الهاشتاج بارك المغردون لأهل حلب الانتصار على جيش النظام وفك الكرب عن المدينة.