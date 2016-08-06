صور: نقل هولندي للمستشفى انتظر امرأة 10 أيام في المطار

قالت وسائل إعلام محلية صينية إن رجلا هولنديا قضى عشرة أيام في مطار بالصين في انتظار امرأة تعرف عليها عبر الإنترنت، ولكن الأمر انتهى به في المستشفى بسبب طول فترة بقائه من دون طعام يذكر في المطار.

ووصل ألكسندر بيتر سيرك (41 عاما) إلى مطار هوانغوا الدولي في إقليم تشانغشا الشهر الماضي على أمل لقاء امرأة عمرها 26 عاما لقبها تشانغ. وبعد ثمانية أيام من وصوله للمطار قال لمحطة هونان إي.تي في التلفزيونية إنه تعرف عليها عبر الإنترنت منذ شهرين وإنه لن يغادر إلا بعد وصول "صديقته".

ولكن تشانغ قالت للمحطة هاتفيا إنها لم تكن تتوقع أن يأتي سيرك فعلا إلى تشانغشا وإنها لا تستطيع مقابلته لأن خروجها أصبح "غير ملائم" بعد أن أجرت جراحة تجميلية في الآونة الأخيرة.

وقالت "أصبت بصدمة فعلا. عندما بدأنا كنا نهدف إلى الزواج ولكن أصبح تدريجيا غير مكترث بي إلى حد ما، "ولكن عندما بدأنا الأمر كنا على وفاق."

وبعد عشرة أيام من الانتظار من دون أكل أو شرب شيء يذكر باستثناء شرائح معكرونة ومشروبات غازية نُقل سيرك إلى المستشفى حيث قال لمحطة (إي.تي في) من على كرسي متحرك إنه مازال مصمما على "إجراء حوار شيق مع المرأة التي أُحبها وأخذها معي إلى بلدي". وعاد سيرك فيما بعد إلى هولندا من دون رؤية تشانغ.