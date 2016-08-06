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شاهد: ورق المرحاض يتسبب في حريق ضخم بجزيرة إسبانية

6/8/2016

نشط حريق غابات في جزيرة لا بالما ضمن جزر الكناري الإسبانية وخرج عن نطاق السيطرة الجمعة  مما أدى إلى إجلاء أكثر من 2000 شخص.

وأتت النيران بالفعل على أكثر من 2000 هكتار، ولا تزال مشتعلة خارج نطاق السيطرة مع وجود جبهتين نشطتين على الأقل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت خدمة الطوارئ أمس الأول الخميس إن حارس حديقة قتل بعد اندلاع حرائق غابات وخروجها عن نطاق السيطرة في جزيرة لا بالما الإسبانية.

وتوفي فرانشيسكو خوسيه سانتانا وهو متزوج ولديه خمسة أطفال أثناء مكافحته الحرائق التي بدأت يوم الأربعاء وانتشرت بسبب الرياح العاتية.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت رجلا ألمانيا يبلغ من العمر 27 عاما قال مصدر من إدارة التحقيقات إنه اعترف بإشعال الحريق بالخطأ.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه كان يحاول حرق أوراق مراحيض مستخدمة.

وكان آخر حريق كبير شهدته الجزيرة وهي إحدى جزر الخالدات في عام 2009 عندما تم إجلاء أربعة آلاف شخص.

والجزيرة مزار سياحي شهير وحرائق الغابات عادة ما تأتي في موسم السياحة في العطلة الصيفية. 

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