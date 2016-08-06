شاهد: روبوت بحجم كف اليد يعمل بالهاتف الذكي

ينافس روبوت جديد في حجم كف اليد ليحتل مكانه بين الدمى المفضلة لدى الأطفال بشخصيته المسلية ويأمل أن يكون له مستقبل على شاشات السينما.

وكوزمو روبوت صغير في حجم كف اليد ومزود بأجهزة استشعار ومحركات وقدرات بصرية، ويتم التحكم فيه باستخدام الهاتف الذكي وهو أحدث منتجات شركة أنكي لصناعة أجهزة الروبوت ومقرها سان فرانسيسكو التي أنتجت مجموعات ألعاب أوفردرايف الروبوتية لسباقات السيارات.

وكوزمو ليس أول دمية روبوتية يتم التحكم فيها باستخدام الهاتف الذكي.

وهناك منتجات مماثلة متاحة تستخدم في تعليم الأطفال أو لمجرد اللعب أو أداء حيل مثل روبوت "ستار ورز" بي.بي-8 الذي تنتجه شركة سفيرو ويتم التحكم فيه بالهاتف الذكي.

يتحكم الذكاء الاصطناعي في شخصية كوزمو إذ أنه يتعلم التعرف على الوجوه المألوفة وممارسة ألعاب مثل كويك تاب التي ينافس فيها لاعبا على مطابقة الألوان.

وعندما يخسر كوزمو يلقي قطع اللعبة غاضبا وعندما يكسب يتباهى بفوزه.

وتتطلع شركة أنكي إلى نقل كوزمو لشاشات السينما في المستقبل مع أصدقاء جدد وربما يطل على الجمهور في مسلسل تلفزيوني أسبوعي.