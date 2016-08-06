شاهد: تساقط مذهل لأضخم دومينو بشري

شارك أكثر من ألفي شخص في تحطيم الرقم القياسي لتساقط أكبر دومينو بشري باستخدام الوسائد.

وجرت المحاولة لتساقط الدومينو البشري خارج مركز تجاري في مدينة ووهان الصينية، واستغرقت المحاولة 14 دقيقة 47 ثانية من البداية إلى النهاية، وسط تشجيع وهتاف من المتفرجين.

وحضر التحكيم من مؤسسة غينيس للأرقام القياسية في بيجين دونغ تشنغ، وأكد أن المحاولة حطمت الرقم القياسي السابق والذي شارك فيه 1200 شخص في ميريلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أربعة أشهر فقط.

وبعد إنهاء الحدث تبرع منظمو الحدث بـ 300 وسائدة لجمعية خيرية محلية تساعد الأشخاص المتضررين من الفيضانات.