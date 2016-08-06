شاهد: المعارضة السورية تسيطر على مواقع للنظام في حلب

اقتحم مقاتلو المعارضة السورية قاعدة للمدفعية في مدينة حلب بشمال سوريا يوم الجمعة في محاولة لإنهاء حصار مفروض على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وأظهرت لقطات حصرية للجزيرة مباشر قوات المعارضة وهي تسيطر على أجزاء من حي الراموسة جنوب غرب حلب بعد أن شنت هجوما عنيفا على مواقع كانت تابعة للنظام.

ولا يزال ربع مليون نسمة يعيشون في الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة في حلب تحت حصار فعلي منذ أن قطع الجيش بدعم من فصائل مدعومة من إيران الطريق الأخير المؤدي إلى أحياء المعارضة في مطلع يوليو/ تموز.

وقال "جيش الفتح" التابع للمعارضة السورية إنهم سيطروا على أكاديمية المدفعية الرئيسية التي تشبه الحصن في حي الراموسة في جنوب غرب حلب؛ بينما أفاد مراسل الجزيرة بأن الاشتباكات مستمرة داخل الكلية بين المعارضة وقوات النظام التي تقول إنها صدت الهجوم.

وأضاف المراسل أن قوات النظام المتمركزة داخل كلية المدفعية تدافع بقوة مستفيدة من كثرة عددها، كما امتدت الاشتباكات إلى المدرسة الفنية الجوية المتاخمة لها حيث ما زالت تتحصن قوات النظام.

وقال جيش الفتح إن أفراده قتلوا العديد من عناصر حزب الله اللبناني وجيش النظام في مجمع كلية المدفعية.

وكانت المعارضة قالت في وقت سابق إنها سيطرت على كلية التسليح وعلى مبنى الضباط ومستودع للذخيرة، وذلك بعد ساعات من اقتحام مجمع كلية المدفعية الذي يتكون من ثلاثة مواقع عسكرية هي كلية المدفعية وكلية التسليح والمدرسة الفنية الجوية.

ويبعد المجمع نحو كيلومترين عن منطقة المعارضة المحاصرة في مدينة حلب، وتوجد به كمية كبيرة من الذخيرة، ويُستخدم بانتظام لقصف مناطق المعارضة.