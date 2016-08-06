شاهد| السيسي يذكر المصريين بـ"يانحكمكم يانقتلكم"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يقول عبارة في كل خطاب له مذكرا بأن أول عبارة قالها قبل أكثر من عامين كانت "ينحكمكم ينقتلكم"، مشيرا إلى أن هذه الكلمات تلخص حكاية مصر وشعبها.

وأضاف السيسي، خلال الاحتفال بمرور عام على افتتاح توسعة قناة السويس، أن هناك جهدا يُبذل حتى يتم إحداث حالة من الإحباط واليأس لدى المصريين.

وحذر من أنه يوجد من يقوم بالتشكيك في كل إنجاز قومي، موضحا أن الهدف من التشكيك في كل إنجاز هو ضرب إرادة الشعب المصري.

وتعجب السيسي ممن يقول بأن قناة السويس تخسر خاصة أنهم لا يعلمون حجم إيرادات القناة التي تحول إلى البنك المركزي المصري، لكنه لم يفصح عن حجم هذه الإيرادات.

وشدد على أن ما حققه في عام واحد، لم يكن لينجز إلا في غضون 10 أو 15 سنة، مؤكدا عدم السماح لأحد أن يشعل الفتن فيما بيننا على حد قوله.

وأشار إلى أن محاولة اغتيال المفتي السابق الشيخ علي جمعة، كان الغرض منها التعكير على صفو هذا الاحتفال، موضحا أنه على كل المسؤولين أن يأخذوا حذرهم.

ووقف السيسي مع الحضور دقيقة حداد على روح العالم الدكتور أحمد زويل، مطالبا المصريين بالعمل على إكمال مشروع مدينة زويل من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر، مؤكدا أن القوات المسؤولة عن إنهاء مشروع مدينة زويل سواء تبرع الناس أم لا.