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شاهد: أول أغنية ابتهاجا بفك الحصار عن حلب

6/8/2016

أهدى ناشط سوري من الغوطة الشرقية بسوريا أنشودة لأهالي حلب بعد إعلان المعارضة فك الحصار عن الأحياء التي تسيطر عليها في المدينة.

وقال الناشط السوري إنه يهدي هذه الأغنية للمقاتلين ولأهالي حلب وهنأهم بالانتصار.

كانت جبهة فتح الشام أعلنت فك الحصار عن الأحياء المحاصرة في حلب وإعادة خطوط الإمداد لمئات الآلاف من المدنيين.

وقالت الجبهة الإسلامية في مدينة حلب عبر حسابها على "تويتر" إنها سيطرت على حي الراموسة بالكامل، وقالت جبهة فتح الشام عبر حسابها أيضا إن المقاتلين القادمين من الجنوب التقوا المقاتلين المهاجمين من داخل المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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