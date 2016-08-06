رئيس ليستر سيتي: الجزائري محرز ليس للبيع

اللاعب الجزائري رياض محرز

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، مساء الجمعة، عن عدم وجود نية لدى مسؤولي ليستر سيتي الإنجليزي للتفريط في المهاجم الجزائري رياض محرز في الموسم المقبل.

ونشرت الصحيفة صورة لفيتشاي رئيس نادي ليستر سيتي الإنجليزي مع محرز قائلًا خلالها "ليس للبيع" في إشارة إلى عدم الاستغناء عن المهاجم الجزائري في الموسم الكروي الجديد 2016-2017.

وتلقى محرز عرضًا مغريًا للانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت للنظر في الموسم الماضي مع ليستر سيتي، ومساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي.