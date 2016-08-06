البث الحي
منوعات

رئيس ليستر سيتي: الجزائري محرز ليس للبيع

6/8/2016

اللاعب الجزائري رياض محرز

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، مساء الجمعة، عن عدم وجود نية لدى مسؤولي ليستر سيتي الإنجليزي للتفريط في المهاجم الجزائري رياض محرز في الموسم المقبل.

ونشرت الصحيفة صورة لفيتشاي رئيس نادي ليستر سيتي الإنجليزي مع محرز قائلًا خلالها "ليس للبيع" في إشارة إلى عدم الاستغناء عن المهاجم الجزائري في الموسم الكروي الجديد 2016-2017.

وتلقى محرز عرضًا مغريًا للانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت للنظر في الموسم الماضي مع ليستر سيتي، ومساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)