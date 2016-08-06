تركيا: 80 ألف دولار وراتب شهري لأسر ضحايا محاولة الانقلاب

استمرار المظاهرات المناهضة لمحاولة الانقلاب في تركيا

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، سليمان صويلو، أن الحكومة ستدفع تعويضات نقدية وأخرى على شكل خدمات، تقدر بقرابة 240 ألف ليرة تركية (نحو 80 ألف دولار)، لكل أسرة من أسر ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وأوضح الوزير، في تصريحات على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، مساء الجمعة، أن راتباً شهرياً أيضاً سيخصص لأسر الضحايا، يتراوح ما بين 3 آلاف و200 ليرة (نحو ألف دولار) كحد أدنى، و5 آلاف (قرابة 1660 دولار) بحسب مدة الخدمة في العمل للضحية.

وأشار "صويلو" إلى أن الجرحى ممن لم يعانوا إعاقة سيحصلون على تعويض يقدر بـ 12 ألفاً و700 ليرة تركية (نحو 4215 دولار)، لافتاً إلى أن الحكومة ستقدم مبلغ إجمالي يصل إلى 325 ألف ليرة تركية (107 ألاف دولار) كتعويض للمصابين بإعاقات، بحسب درجتها.

وذكر "صويلو" أنه إضافة إلى التعويضات، يمتلك اثنان من أقارب الشهداء حق التوظيف، وقريب واحد بالنسبة للمصابين، مؤكداً أن ذلك سيكون ضمن الإجراءات الرسمية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن 237 مواطنًا تركيًا قد قتلوا، وأصيب ألفان و191 آخرين بنيران الانقلابيين.