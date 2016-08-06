المعارضة تعلن فك الحصار عن حلب

عناصر من المعارضة المسلحة بحلب

قال مراسل الجزيرة إن المعارضة السورية المسلحة فكت الحصار عن الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة داخل حلب، وأعلنت جبهة فتح الشام التقاء المقاتلين المهاجمين من خارج حلب ومن داخلها.

وأكد مراسل الجزيرة أن جبهة فتح الشام أعلنت فك الحصار عن الأحياء المحاصرة في حلب وإعادة خطوط الإمداد لمئات الآلاف من المدنيين.

وقالت الجبهة الإسلامية عبر حسابها على تويتر إنها سيطرت على حي الراموسة بالكامل، وقالت جبهة فتح الشام عبر حسابها أيضا إن المقاتلين القادمين من الجنوب التقوا المقاتلين المهاجمين من داخل المدينة.

وأكد مراسل الجزيرة في وقت سابق خسارة قوات النظام خط إمدادها عبر طريق الراموسة جنوبي حلب بعد التقدم الذي حققه جيش الفتح، وأوضح أن فقدان خط الإمداد عبر طريق الراموسة يبقى للنظام خط إمداد وحيد هو طريق الكاستيلو شمال حلب.

وحصلت الجزيرة على صور خاصة من داخل كلية المدفعية تظهر آليات ومقاتلين من جبهة فتح الشام أثناء سيطرتهم على مواقعِ قوات النظام السوري داخل الكلية. وذكر المتحدث باسم جبهة فتح الشام أنه تم قطع خط امداد قوات النظام السوري جنوب حلب.

وأكد المتحدث أن ضباط إيرانيين وخبراء من روسيا شاركوا إلى جانب قوات النظام في معركة كلية المدفعية.

وقد بث جيش الفتح صورا من الجو للكليات التي سيطر عليها في منطقة الراموسة، بينما أعلن جيش الفتح سيطرته على مواقع هامة في حي الراموسة جنوبي حلب، بعد إعلانه السيطرة على كلية التسليح وكتيبة التعيينات، اضافة لتلة المحروقات وقرية العامرية ومواقع أخرى في المنطقة.

وقالت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) المنضوية تحت جيش الفتح، إنها قتلت 150 من قوات النظام وعناصر حزب الله اللبناني خلال الاشتباكات. وأفاد مراسل الجزيرة في لبنان بمقتل القيادي الميداني في حزب الله حسن عيسى خلال تلك الاشتباكات.