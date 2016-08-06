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أكثر من 26 ألف واقعة اعتقال في مصر خلال 18 شهرا

6/8/2016

أحد السجون المصرية

قالت منظمة حقوقية مصرية، السبت، إنها رصدت 26.207 واقعة اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية خلال 18 شهراً.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (قانونية وحقوقية غير حكومية) عن أعداد المعتقلين والمحتجزين تعسفياً خلال عام ونصف العام بمصر.

في المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد التي ذكرها تقرير المنظمة، واعتبرها "غير دقيقة ومبالغ فيها".

وأوضح تقرير المنظمة أن هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال بمحافظتي شمال وجنوب سيناء شمال شرقي البلاد "لصعوبة العمل بهما في ظل "التضييقات الأمنية".

وحسب التقرير فقد بلغت حالات "الاعتقال والاحتجاز التعسفي في العام 2015 نحو 23 ألف واقعة، فيما بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 3.207 واقعة".

وذكرت المنظمة أن ثمة مؤشرات "تؤكد أن الأرقام الحقيقية تفوق تلك التي تم رصدها بكثير" غير أنها لم تتمكن من توثيق جميع الوقائع جراء "التضييق الأمني".

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