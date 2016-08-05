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هل تشتري كتابا بمليون دولار؟

5/8/2016

جزء من غلاف الكتاب

بيعت نسخة نادرة لكتاب هزلي عمره 78 عاما يحمل أول غلاف لشخصية سوبرمان الخيالية في مزاد بتكساس مقابل نحو المليون دولار، حسبما أعلنت دار مزادات يوم الخميس.

وقالت دار مزادات "هريتدج أوكشنز" في دالاس إن الكتاب بيع مقابل 956 ألف  دولار، متجاوزا بذلك السعر التقديري قبل البيع والبالغ 750 ألف دولار.  

ونشر الكتاب، المحفوظ بطريقة جيدة، في العام 1938 ويظهر على غلافه سوبرمان وهو يرفع سيارة خضراء بيديه ويرتدي ملابس ضيقة. وكان سعر النسخة في ذلك الحين يبلغ 10 سنتات، ويعتقد أنه لا يوجد منه حاليا سوى 100 نسخة فقط، بحسب دار المزادات. 

وتعود هذه النسخة النادرة إلى أمريكي يجمع المقتنيات واشتراها مقابل 26 ألف دولار في التسعينيات.

وذكر متحدث باسم "هريتدج أوكشنز" لوكالة الأنباء الألمانية أن المشتري الجديد يرغب في عدم الكشف عن هويته. 

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