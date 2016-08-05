هجوم تركي ضد النمسا

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم (الجمعة) النمسا بأنها "عاصمة العنصرية المتطرفة" وذلك في معرض انتقاده المستشار النمساوي "كريستيان كيرن" لاقتراحه إنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوربي.

وفي مقابلة مع تلفزيون (تي.جي.آر. تي خبر) قال تشاووش أوغلو إن تعليقات كيرن "قبيحة" رافضا إياها جملة وتفصيلا.

وقال تشاوش أوغلو "يتعين على المستشار النمساوي أن يلقي نظرة أولا على بلاده. من بين الاتجاهات التي هي عدو لحقوق الإنسان والقيم العنصرية. واليوم النمسا هي عاصمة العنصرية المتطرفة".

وكان كيرن قد قال يوم الأربعاء إنه سيبدأ نقاشا مع زعماء الاتحاد الأوربي للتخلي عن المحادثات مع تركيا بسبب ما تعانيه من أوجه قصور ديمقراطية واقتصادية.

وحققت المحادثات تقدما بطيئا منذ بدئها عام 2005 مع الانتهاء من واحد فقط من 35 "فصلا".

وأثارت تصريحات تشاوش أوغلو رد فعل فوريا من فيينا فدعا وزير الخارجية سيباستيان كورتس أنقرة إلى الاعتدال في تصريحاتها وأفعالها.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ الشهر الماضي بعد أن استدعت النمسا السفير التركي في 21 من يونيو/ حزيران لتفسير علاقة أنقرة بمظاهرات شهدتها البلاد دعما لأردوغان.